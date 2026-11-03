शाहजहांपुर को मिलेगा देश का पहला गन्ना विश्वविद्यालय, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर। प्रदेश में देश का पहला गन्ना विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हुई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की पहल पर गन्ना शोध परिषद को विश्वविद्यालय में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों में गन्ने की खेती होती है।

देश के कुल गन्ना उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है। इससे चीनी के साथ शीरा और गुड़ की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा होता है। गन्ने की उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और गन्ना शोध परिषद में शोध किया जाता है।

इनका लाभ प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के किसानों को भी मिलता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी विश्वविद्यालय बनाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन उपलब्ध संसाधनों तथा अनुभवी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की टीम के आधार पर गन्ना शोध परिषद का प्रस्ताव मजबूत माना जा रहा है। यहां गन्ने की खेती, उससे बनने वाले उत्पाद, उद्यम की संभावनाओं और संबंधित विषयों की पढ़ाई व शोध होंगे।

परिषद ने विकसित नई प्रजातियां कींगन्ना शोध परिषद ने रेड राट रोग के प्रति मध्यम रोग-रोधी अगेती प्रजातियां कोशा 13235, 18231, 17231 और 19231 विकसित की हैं। इनका उत्पादन भी 0238 के लगभग बराबर है। परिषद के वैज्ञानिकों ने दो नए स्ट्रेन स्टेनोट्रोफोमोनास माल्टोफिलिया बी 2132 और स्यूडोमानेास स्टडजेरी बी 2133 खोजे हैं, जिनसे रेड राट रोधी बीज तैयार किए जा रहे हैं।