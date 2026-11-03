तेज आवाज नहीं, अब रोशनी का ट्रेंड: 560 शॉट से लेकर फैंसी स्मोक तक... दिवाली पर इस बार छाया ग्रीन क्रैकर्स का क्रेज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दीपावली नजदीक आते ही बाजार में घरों की सजावट और त्योहार के सामान के साथ आतिशबाजी की खरीदारी भी शुरू हो गई है। इस बार ग्राहक तेज आवाज वाले पटाखों के बजाय कम आवाज और अधिक रोशनी वाली आतिशबाजी पसंद कर रहे हैं।

ईको-फ्रेंडली यानी हरित पटाखों की मांग भी बढ़ी है। गत वर्ष के मुकाबले इनके दाम 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं, लेकिन बिक्री पर इसका खास असर नहीं दिख रहा। हरित मानकों वाले पटाखों में 12, 30, 60 और 500 शाट वाले उत्पादों की मांग अधिक है। इन्हें जलाने पर आसमान में देर तक रंग-बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। बच्चों के लिए फुलझड़ी, अनार और पेपर शाट पसंद किए जा रहे हैं, जबकि युवा सिंगल शाट, थ्री शाट और फैंसी स्मोक वाले पटाखे खरीद रहे हैं। मोर और कार्टून समेत अलग-अलग आकृतियां बनाने वाले पटाखे भी बाजार में उपलब्ध हैं। आग लगने पर ये फुलझड़ी की तरह जलते हुए आकृति बनाते हैं, लेकिन अधिक कीमत के कारण इनके ग्राहक सीमित हैं। शिवकाशी से आती है आतिशबाजी आतिशबाजी का 80 प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु के शिवकाशी से आता है। दीपावली से पहले ही बिक्री शुरू हो जाती है और कुल बिक्री का 60 प्रतिशत पहले हो जाता है। धनतेरस से दीपावली तक के तीन दिनों में करीब 30 से 35 करोड़ रुपये का फुटकर कारोबार होता है। गत्ते और केमिकल के दाम बढ़ने से इस बार आतिशबाजी की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

बाजार में आतिशबाजी 130 रुपये से शुरू होती है। 560 शाट तक के बड़े फैंसी उत्पादों की कीमत 12 से 13 हजार रुपये तक है। पहले स्थानीय स्तर पर विभिन्न जगहों पर तिकोना और अनार आदि बनाए जाते थे, लेकिन अब इनका उत्पादन नाममात्र रह गया है।