सरकारी स्कूलों में CJP के 'स्कूल ऑडिट' पर बवाल, NCPCR तक पहुंचा मामला; निजता और सुरक्षा पर उठे सवाल
एआइएनपीएसईएफ ने सरकारी स्कूलों में सीजेपी के 'सर्वेक्षण' के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की है। शिकायत में बच्चों की सुरक्षा और निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिस पर आयोग ने जांच का आश्वासन दिया है।
HighLights
एआइएनपीएसईएफ ने सरकारी स्कूलों में बाल सुरक्षा एवं निजता को बनाया मुद्दा
ई-मेल के जरिये भेजी शिकायत, आयोग ने दिया जांच कराने का आश्वासन
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण अभियान का विरोध तेज हो गया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (एआईएनपीएसईएफ) ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की कि ऐसे सर्वेक्षण से बच्चों की सुरक्षा एवं निजता पर खतरा होगा।
मांग की कि किसी भी सरकारी स्कूल में सर्वेक्षण आदि के नाम पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी, सुरक्षा एवं निजता को लेकर दिशा-निर्देश जारी हों। गुरुवार को आयोग ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।
एआईएनपीएसईएफ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का संगठन है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी जुड़े हैं। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी विमुक्त ने बताया कि सीजेपी के पदाधिकारी स्कूल सर्वेक्षण के नाम पर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे।
सर्वेक्षण के नाम पर बच्चों की फोटो-वीडियोग्राफी निजता का उल्लंघन है, बाहरी लोगों की आवाजाही से स्कूलों का अनुशासन एवं शैक्षिक वातावरण प्रभावित होगा। प्राइमरी स्कूलों के बच्चे बाहरी व्यक्ति की गतिविधियों से असहज होंगे।
जिन स्कूलों में ऐसा सर्वेक्षण किया जा चुका, वहां बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा, इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संस्था का विरोध नहीं है।
हमारा विरोध प्रशासनिक-संविधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने स्कूलों को निशाना बनाने वालों से है। स्कूलों में निरीक्षण, निगरानी, जांच के लिए अभिभावक, एसएमसी, स्थानीय प्राधिकरण, प्रशासन व अन्य अधिकृत एजेंसियां पहले से निर्धारित हैं।
ऐसे में किसी भी जांच के नाम पर इन विधिसम्मत प्रक्रिया को दरकिनार करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग के सचिव डा. संजीव शर्मा ने आश्वासन दिया कि शिकायती पत्र जांच अधिकारी को सौंप दिया है।
अब तक जिन स्कूलों में सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहां जांच कराई जाएगी। पता किया जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा, निजता, शैक्षिक वातावरण, अनुशासन आदि से कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ।
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