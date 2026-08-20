सरकारी स्कूलों में CJP के 'स्कूल ऑडिट' पर बवाल, NCPCR तक पहुंचा मामला; निजता और सुरक्षा पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण अभियान का विरोध तेज हो गया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (एआईएनपीएसईएफ) ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की कि ऐसे सर्वेक्षण से बच्चों की सुरक्षा एवं निजता पर खतरा होगा।

मांग की कि किसी भी सरकारी स्कूल में सर्वेक्षण आदि के नाम पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी, सुरक्षा एवं निजता को लेकर दिशा-निर्देश जारी हों। गुरुवार को आयोग ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। एआईएनपीएसईएफ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का संगठन है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी जुड़े हैं। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी विमुक्त ने बताया कि सीजेपी के पदाधिकारी स्कूल सर्वेक्षण के नाम पर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे।