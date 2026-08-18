CJP के 10-पॉइंट स्कूल ऑडिट पर भड़के शिक्षक नेता, बोले- 'विद्यालयों में नहीं घुसने देंगे'; केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र
सरकारी विद्यालयों में काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10-पॉइंट ऑडिट के खिलाफ AINPSEF ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने अनधिकृत प्रवेश, टकराव की आशंका और छात्रों के डेटा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से हस्तक्षेप की मांग की है।
HighLights
कहा- शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं, अनाधिकृत प्रवेश से हो सकता टकराव
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सरकारी विद्यालयों में प्रस्तावित स्कूल सर्वेक्षण 10 प्वाइंट ऑडिट का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक नेताओं ने साफ कह दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विद्यालय में नहीं घुसने देंगे। अनाधिकृत प्रवेश से टकराव हो सकता है। इसलिए शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (एआईएनपीएसईएफ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश अध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी ने इस संबंध में ऑनलाइन बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को भी पत्र भेजा, जिसमें मामले की तथ्यात्मक व वैधानिक जांच कराने व स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियों का वृहद स्तर पर विरोध किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में किसी राजनीतिक दल या उसके प्रतिनिधियों के अपने स्तर पर जाकर निरीक्षण, ऑडिट या विद्यालय संबंधी सूचनाओं का संकलन किए जाने को लेकर गंभीर वैधानिक व प्रशासनिक प्रश्न खड़े होते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों के सरकारी विद्यालयों में जाकर कथित रूप से अनधिकृत प्रवेश किए जाने के कारण विद्यालय प्रशासन व संबंधित लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति चिंता का विषय है। विद्यालय बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के केंद्र हैं।
यदि बाहरी राजनीतिक समूह बिना स्पष्ट अनुमति या सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकरण के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर निरीक्षण और ऑडिट करने लगेंगे तो इससे विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और संबंधित व्यक्तियों के बीच अनावश्यक तनाव और विद्यालय में भय का माहौल पैदा होगा। जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी चिंता शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर है। शिक्षक भय और दबाव के वातावरण में नहीं, बल्कि सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण में अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
अंकुर ने बताया कि फेडरेशन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पूछा है कि क्या किसी राजनीतिक दल व उसके प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर सरकारी विद्यालय में जाकर दस प्वाइंट ऑडिट करने, विद्यालय की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन व विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
फेडरेशन ने विशेष रूप से नाबालिग विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो, नाम, संपर्क विवरण, उपस्थिति, शैक्षिक विवरण तथा अन्य व्यक्तिगत व डिजिटल डेटा की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। मांग की है कि ऐसे किसी भी डेटा के संकलन व उपयोग की स्थिति में लागू कानूनों और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एआइएनपीएसईएफ से देश के लगभग 65 संगठन जुड़े हुए हैं।
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