बरेली मंडल में 'पराली' पर लगाम: सैटेलाइट निगरानी के असर से 65% घटे मामले, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा सख्ती की जरूरत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली मंडल में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 65 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है।

पराली जलाने से वायुमंडल और खेतों को नुकसान पहुंचता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। शासन ने पराली को खेत में सड़ाकर खाद के रूप में इस्तेमाल करने या उसकी प्रेस्ड गांठें बनाकर बायोगैस प्लांटों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) की सीआरईएएमएस लैब की सेटेलाइट निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर से 12 नवंबर तक मंडल के चार जिलों में पराली जलाने की 76 घटनाएं दर्ज हुईं। पिछले वर्ष इसी अवधि में 221 मामले सामने आए थे। शाहजहांपुर में 31, पीलीभीत में 30, बरेली में आठ और बदायूं में सात घटनाएं दर्ज की गईं। मंडल के कुल मामलों में करीब 80 प्रतिशत शाहजहांपुर और पीलीभीत के हैं।