बरेली में बदला मौसम का मिजाज: घने कोहरे से थमी रफ्तार, 15.7 डिग्री पर पहुंचा पारा

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। शनिवार सुबह से ही शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई।

हाईवे से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक वाहन चालक हेडलाइट और फाग लाइट जलाकर सावधानीपूर्वक चलते नजर आए। घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों को कोहरे के साथ ठंड का भी एहसास हुआ। इसके चलते लोग जैकेट, टोपी और मफलर पहनकर घरों से निकले।

वहीं, हाईवे पर ट्रक, बस और बाइक सवारों को कम दृश्यता के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। कई चालकों ने वाहनों की गति कम रखी, जिससे किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे। दोपहर तक छाई रही धुंध मौसम में आए इस बदलाव का असर सुबह से ही जनजीवन पर दिखाई दिया। खुले क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर दोपहर तक धुंध अधिक महसूस की गई। कोहरे के कारण सामने से आने वाले वाहनों को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था।