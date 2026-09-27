अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर हादसा, छुट्टी लेकर घर जा रही महिला आरक्षी की बस की टक्कर से मौत

संवाद सूत्र बखिरा। बखिरा थाने में तैनात महिला आरक्षी अमृता सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार शाम अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर हुआ, जहां पीछे से आ रही एक बस ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अमृता सिंह की मौत हो गई।

महिला आरक्षी अमृता सिंह की बखिरा थाने में तैनाती 27 अप्रैल, 2026 को हुई थी। पैर में चोट लगने के कारण उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी और इलाज के लिए टीकावा रौनाही जनपद अयोध्या घर गई थीं। शनिवार शाम वह अपने पिता के साथ इलाज कराकर मोटरसाइकिल से घर लौट रही थीं।