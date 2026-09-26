संतकबीर नगर में कुंडी से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, मोलनापुर, संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के शनिचरपूर्वी गांव में शनिवार सुबह मकान के अंदर टिनशेड के पाइप की कुंडी से मफलर के सहारे एक युवक का शव लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

शनिचरपूर्वी निवासी कुंदन सिंह (25) अपनी वृद्ध मां राजलक्ष्मी के साथ रहता था। उसके दो बड़े भाई सुधीर सिंह और सत्यम सिंह दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। स्वजन के अनुसार, कुंदन शुक्रवार देर रात घर पहुंचने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था।