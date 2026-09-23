पहले प्रयास में UPSC की 16वीं रैंक, अब संतकबीरनगर की मिली कमान; पति भी IAS

विवेक शुक्ला, संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के बाद संतकबीरनगर को नई जिलाधिकारी मिल गई हैं। 2017 बैच की आईएएस अधिकारी अनुज मलिक (Anuj Malik Success Story) को जिले का डीएम बनाया गया है। इससे पहले वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर तैनात थीं।

खास बात यह है कि अनुज मलिक (Anuj Malik biography) के पति गौरव सोगरवाल भी आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महराजगंज के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस तरह आईएएस दंपती अब पूर्वांचल के दो अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाएंगे।

पहले ही प्रयास में हासिल की 16वीं रैंक

अनुज मलिक मूल रूप से दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली हैं। उन्होंने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी।

अनुज मलिक ने वर्ष 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। उन्होंने ऑल इंडिया 16वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि के पीछे लक्ष्य के प्रति समर्पण और सुनियोजित तैयारी की अहम भूमिका रही।

वाराणसी से गोरखपुर तक संभालीं जिम्मेदारियां

आईएएस बनने के बाद अनुज मलिक की शुरुआती तैनाती वाराणसी में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर मंडल में संयुक्त मजिस्ट्रेट और एसडीएम के रूप में कार्य किया। कुशीनगर में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के पद पर रहते हुए उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालीं।

इसके बाद उन्हें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सीईओ बनाया गया। औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़ी जिम्मेदारियों के बाद अब उन्हें संतकबीरनगर के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पति गौरव सोगरवाल के साथ अनुज मलिक। इंटरनेट मीडिया पति गौरव सोगरवाल भी 2017 बैच के आईएएस

अनुज मलिक के पति गौरव सोगरवाल भी प्रशासनिक सेवा में अपनी पहचान बना चुके हैं। दोनों 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गौरव सोगरवाल मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की। सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने वर्ष 2015 में 99वीं और 2016 में 46वीं रैंक हासिल की थी।