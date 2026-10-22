संत कबीर नगर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के परीक्षार्थियों की संख्या में कमी, इस बार 52,917 छात्र होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2027 की समय सारिणी जारी होने के बाद शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस बार जिले में कुल 52,917 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 2,297 परीक्षार्थी कम हो गए हैं। हालांकि, अभी जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या निर्धारित नहीं हुई है। विभाग की ओर से जल्द ही केंद्रों का निर्धारण किए जाने की उम्मीद है।

बोर्ड की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, परीक्षा पांच फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अब करीब तीन माह का समय शेष रहने के कारण विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की तैयारी कराने में जुटे हैं, ताकि समय रहते पाठ्यक्रम पूरा कराकर पुनरावृत्ति कराई जा सके।