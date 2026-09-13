संतकबीर नगर में तेल कोल्हू के पट्टे में फंसी महिला, मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त रास्ते में मौत

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भांटपार गांव में शनिवार रात तेल कोल्हू के पट्टे में फंसकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।