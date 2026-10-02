संतकबीरनगर में 200 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार, हजारों को मिलेगा रोजगार

दिलीप पाण्डेय, संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्याेगिक विकास प्राधिकरण(यूपी सीडा)के अधिकारी व खलीलाबाद तहसील प्रशासन की टीम जल्द मगहर के आगे जाएगी। वहां पर औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देने के लिए 200 एकड़ भूमि चिह्नित करेगी। सरकारी भूमि न मिलने की दशा में किसानों व अन्य लोगों की निजी भूमि डीएम सर्किल रेट पर खरीदेगी।

भूमि चिह्नित हो जाने के बाद प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। यूपी सीडा के पास इंडस्ट्रियल एरिया-खलीलाबाद में आवंटन के लिए 81.68 एकड़ भूमि उपलब्ध है। बहरहाल औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देकर बेरोजगारों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करने की दिशा में तैयारी चल रही है।

इंडस्ट्रियल एरिया में सात औद्योगिक इकाइयां निर्माणाधीन



वर्ष 1980 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया-खलीलाबाद में यूपी सीडा का कार्यालय स्थापित हुआ। यहां पर इसकी कुल 231.34 एकड़ भूमि है। वर्ष 1983 से इस इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगाने के लिए प्लाट दिया जाने लगा। इसमें से 149.66 एकड़ में 363 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होनी थीं।