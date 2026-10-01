'गांव डूबे, नावें भी नहीं': संतकबीरनगर में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया चक्काजाम

जागरण संवाददाता, धनघटा, (संतकबीरनगर)। तहसील क्षेत्र के नेतवापुर चौराहे पर गुरुवार को अगापुर गुलहरिया, चपरा पूर्वी, खालेपुरवा समेत आसपास के गांवों के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धनघटा-बिड़हरघाट मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि तहसील के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनें और समाधान का आश्वासन दें।

जाम की सूचना पर तहसीलदार धनघटा और क्राइम इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तहसीलदार से अगापुर गुलहरिया गांव में चलकर बाढ़ की स्थिति देखने का आग्रह किया। इस पर तहसीलदार ग्रामीणों के साथ गांव पहुंचीं और प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनीं।