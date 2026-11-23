संवाद सूत्र, पौली। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवकों की अर्थियां एक साथ रविवार को उठीं तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। परिजनों की चीख-पुकार और करुण क्रंदन से माहौल और भी भावुक हो उठा। जिन घरों में कुछ दिन पहले तक खुशियां थीं, वहां अब अपनों को खोने का गम पसरा हुआ है।

दोस्त सुरेंद्र की शादी में शामिल होने के लिए गांव से कई युवक चंगेरा-मंगेरा गए थे। शादी समारोह में खुशियां बांटकर लौट रहे युवकों को क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले ही यह सफर तीन परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगा। गांव से करीब दो किलोमीटर पहले सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसने से वैभव, श्यामू और अमित की मौत हो गई।

हादसे में चचेरे भाई वैभव और श्यामू की मौत से एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं अमित प्रताप सिंह की मां लाल परी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। अमित को कंपनी में नौकरी के लिए बाहर जाना था। परिवार में उसके भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं, लेकिन हादसे ने सबकुछ छीन लिया। मां को अब बेटी की शादी की चिंता भी सताने लगी है।