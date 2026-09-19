संतकबीर नगर में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल, डीजे के फोटो पर भड़के लोग; सांसद की गाड़ी पर पथराव

संवाद सूत्र, बखिरा, संतकबीर नगर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान म्यूजिक सिस्टम का फोटो खींचना विवाद का कारण बन गया। पुलिस की गतिविधि से डरे म्यूजिम सिस्टम संचालक प्रतिमा छोड़कर वहां से चले गए। घटना से नाराज श्रद्धालुओं ने विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमाओं को लेडुआ महुआ चौराहे पर रोक दिया।

नारेबाजी के बीच आक्रोशित लोगों ने उधर से गुजर रहे संतकबीरनगर के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद और एक राहगीर के वाहन पर पथराव कर दिया। शीशा टूटने पर सांसद किसी तरह भीड़ से निकल सके। बखिरा क्षेत्र में स्थापित 10 प्रतिमाएं बुधवार रात करीब आठ बजे एक साथ विसर्जन के लिए निकली थीं। बखिरा झील के किनारे ढोढ़या नहर के पास विसर्जन होना था।