संतकबीर नगर में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल, डीजे के फोटो पर भड़के लोग; सांसद की गाड़ी पर पथराव
संतकबीर नगर के बखिरा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे का फोटो खींचने पर विवाद हो गया। नाराज श्रद्धालुओं ...और पढ़ें
HighLights
गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे फोटो पर विवाद।
नाराज श्रद्धालुओं ने सांसद पप्पू निषाद की गाड़ी पर पथराव किया।
लेडुआ महुआ चौराहे पर विसर्जन रुका, पुलिस बल तैनात।
संवाद सूत्र, बखिरा, संतकबीर नगर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान म्यूजिक सिस्टम का फोटो खींचना विवाद का कारण बन गया। पुलिस की गतिविधि से डरे म्यूजिम सिस्टम संचालक प्रतिमा छोड़कर वहां से चले गए। घटना से नाराज श्रद्धालुओं ने विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमाओं को लेडुआ महुआ चौराहे पर रोक दिया।
नारेबाजी के बीच आक्रोशित लोगों ने उधर से गुजर रहे संतकबीरनगर के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद और एक राहगीर के वाहन पर पथराव कर दिया। शीशा टूटने पर सांसद किसी तरह भीड़ से निकल सके। बखिरा क्षेत्र में स्थापित 10 प्रतिमाएं बुधवार रात करीब आठ बजे एक साथ विसर्जन के लिए निकली थीं। बखिरा झील के किनारे ढोढ़या नहर के पास विसर्जन होना था।
लेडुआ महुआ चौराहे से पहले एक सिपाही ने जुलूस में शामिल डीजे का फोटो खींच लिया। बताया जा रहा है कि पहले भी कई डीजे का चालान हो चुका था। प्रतिमा लेकर जा रहे लोगों ने विसर्जन रोक दिया और चौराहे पर नारेबाजी शुरू कर दी।
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सूचना मिलते ही एसडीएम, सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारी लोगों को समझाकर प्रतिमाओं का विसर्जन कराने में जुटे रहे। इसी दौरान सांसद पप्पू निषाद का वाहन चौराहे से गुजरा। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में वाहन का शीशा टूट गया। देर रात तक प्रतिमा विसर्जन के लिए मान-मनौव्वल चलती रही, लेकिन विसर्जन शुरू नहीं हो सका था।
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