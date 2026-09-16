'मुझे गलत फंसाया गया...' न्याय मांगने के लिए 24 घंटे में दो बार मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक, संतकबीरनगर में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। मेंहदावल कस्बे में गत सोमवार शाम मोबाइल टावर पर चढ़कर करीब दो घंटे तक पुलिस को परेशान करने वाले युवक की हरकत बंद होने का नाम नहीं ले रही है। यह युवक मंगलवार को सुबह खलीलाबाद बाईपास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसके टावर के ऊपरी हिस्से पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर बुलाई गई। पुलिस टीम ने लगातार समझा-बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा।

बेलहरकलां ब्लाक के परसिया गांव निवासी प्रभुनाथ गत सोमवार को शाम मेंहदावल कस्बे में एक मिठाई की दुकान के सामने स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। करीब दो घंटे तक वह टावर पर बैठा रहा। पुलिस और भाजपा नेता के समझाने के बाद वह नीचे उतरा था। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई और पूछताछ कर छोड़ दिया। यह युवक मंगलवार को सुबह करीब सात बजे खलीलाबाद बाईपास के पास फिर मोबाइल टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया। इसकी जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।