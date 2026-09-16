संतकबीर नगर में केस दर्ज करने को लेकर विधायक और थानेदार में तीखी नोकझोंक, DM के हस्तक्षेप से सुलझा मामला

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर।दो दिन पूर्व बेलौली गांव में दो पक्षों में हुए विवाद के मामले को लेकर मंगलवार को विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी मेंहदावल थाने पर पहुंच गए। मामले में एक पक्ष का ही मुकदमा दर्ज होने को लेकर उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसे लेकर थाने पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के साथ विधायक की नोकझोंक हुई।

विधायक ने डीएम और एसपी को मामले की जानकारी देते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। डीएम द्वारा मोबाइल पर कार्रवाई के आश्वासन पर विधायक थाने से वापस लौटे। मेंहदावल के ग्राम बेलौली निवासी हनुमान चौधरी ने गांव के पांच लोगों के विरुद्ध तहरीर दी थी। आरोप है कि बेलौली स्थित मंदिर की भूमि पर बोई गई बाजरे की फसल चोरी से काटकर उन लोगों ने पशुओं को खिला दिया।

शिकायत करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने सोमवार को पांचों आरोपितों पर केस दर्ज किया। दूसरे पक्ष की बिंदू देवी ने भी थाने में तहरीर देकर हनुमान चौधरी और उनके भाई समेत कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। दूसरे पक्ष ने विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी से शिकायत की। विधायक ने कहा कि पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।