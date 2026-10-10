संतकबीरनगर में बेटे-पत्नी को बचाने आए पिता की पीट-पीटकर हत्या, पड़ोसी रंजिश का आरोप

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। खलीलाबाद के रेलवे स्टेशन पुरवा मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात एक भोजनालय में 58 वर्षीय अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि भोजनालय में घुसकर पड़ोसियों ने पहले बेटे और उसकी मां के साथ मारपीट की गई।

शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे पिता को हमलावरों ने जमीन पर पटककर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।

रेलवे स्टेशन पुरवा निवासी शिवम जायसवाल का मोहल्ले में जायसवाल भोजनालय है। शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे वह अपनी मां के साथ भोजनालय में बैठे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी महेंद्र जायसवाल, अमरनाथ जायसवाल, रिंकू जायसवाल और शिवकुमार जायसवाल एकजुट होकर दुकान में घुस आए।