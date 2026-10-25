अयोध्या में सड़क हादसे में संतकबीरनगर के कृषि विज्ञान केंद्र के जीप चालक की मौत, छुट्टी लेकर गए थे घर

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के बगही गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के जीप चालक की रविवार को अयोध्या में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह पांच दिन की छुट्टी लेकर अयोध्या स्थित अपने घर गए थे। वह साेमवार को ड्यूटी पर आने वाले थे कि यह हादसा हो गया। इसकी सूचना मिलने पर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों व अन्य कर्मियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी।



अयोध्या जनपद के सहादतगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के सहादतगंज निवासी अवधेश प्रताप सिंह संतकबीरनगर जनपद के धनघटा थाना क्षेत्र के बगही गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जीप चालक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह गत 21 अक्टूबर को अवकाश लेकर अयोध्या स्थित अपने घर गए हुए थे।

वह 26 अक्टूबर यानी सोमवार को ड्यूटी पर आने वाले थे। इन सबके बीच वह रविवार को सुबह के समय सड़क पर पैदल टहल रहे थे।वह अयोध्या स्थित कचहरी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक चालक ने उन्हें ठोकर मारी दी। इसके कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।