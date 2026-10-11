विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर संतकबीर नगर के युवाओं से ठगी, मलेशिया पहुंचते ही जेल पहुंचे पीड़ित

जागरण संवाददाता, धनघटा। विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का कहना है कि विदेश भेजने के नाम पर उनसे रकम और पासपोर्ट लिए गए। मलेशिया पहुंचने पर एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीन दिन जेल में रहना पड़ा। स्वदेश लौटने के बाद दोबारा विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे रुपये मांगे गए। रकम वापस मांगने पर जानमाल की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

धनघटा क्षेत्र के हैंसर बाजार निवासी मोहम्मद फैजान पुत्र अख्तर हुसैन, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अमीन खान और शाबिर हुसैन पुत्र अलीउद्दीन ने प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि सोनाड़ी गांव के एक व्यक्ति ने उनकी मुलाकात बस्ती जिले के अगौना निवासी युवक से कराई थी। उसने विदेश भेजकर अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद युवकों को बकौली कला स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय ले जाया गया, जहां उनके पासपोर्ट ले लिए गए।