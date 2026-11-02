संतकबीरनगर में तीन दिन तक लगेगा भव्य सरस मेला, ₹2000 का सामान खरीदने पर मिलेगा लकी कूपन

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा-निर्देश पर हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में मंगलवार, बुधवार व गुरुवार तीन दिन भव्य सरस मेला लगेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)के जरिए समूह की महिलाओं को मुफ्त में भव्य स्टाल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें समूह की महिलाएं अपने उत्पादों को बेचने के लिए रखेंगी। दो हजार रुपये का सामान खरीदने वाले ग्राहकों को कूपन मिलेगा। इसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा।

इसमें प्रथम-टीवी, द्वितीय-एयर फ्रायर व तृतीय पुरस्कार-मिक्सर तथा अन्य 15 लकी ड्रॉ कूपन पर भी आकर्षक इनाम मिलेगा।यहां पर लगने वाले स्टाल में समूह की महिलाएं स्वयं द्वारा निर्मित साबुन, शैंपू, झाड़ू, डिटर्जेंट केक व पाउडर,दैनिक उपयोग में आने वाले सभी सामग्री रखेंगी। इसके अलावा दीपावली के मद्देनजर मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की प्रतिमा, मोमबत्ती, दीया, आकर्षक वल्ब, कृत्रिम जेवरात, जूता, चप्पल, सेनेटरी पैड, रेडीमेड कपड़े, घर में साज-सज्जा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री रखेंगी।