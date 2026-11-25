जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने 24 नवंबर को निर्धारित तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उनका उन्मोचन प्रार्थना पत्र और गैरहाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक अच्युतानंद शुक्ला ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम मौर्य ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 12 अगस्त, 2020 को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपने सहयोगी सभाजीत सिंह और व्रज कुमारी के साथ प्रेसवार्ता के दौरान आपत्तिजनक बयान दिए थे। आरोप है कि इन बयानों से समाज में कटुता फैलाने का प्रयास किया गया और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया।