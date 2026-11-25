कानपुर एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, 12 यात्री घायल; जूही आउटर के पास ट्रेन पर हुआ पथराव
कानपुर में जूही आउटर के पास कानपुर एक्सप्रेस पर एक यात्री ने पत्थरबाजी की, जिससे करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। जीआरपी ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया।
HighLights
कानपुर एक्सप्रेस पर जूही आउटर के पास पत्थरबाजी हुई।
पत्थरबाजी में लगभग एक दर्जन यात्री घायल हो गए।
जीआरपी ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, एफआईआर की तैयारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही आउटर केबिन के पास मंगलवार रात कानपुर एक्सप्रेस में यात्री न घुस पाया तो उसने ट्रेन पर जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए।
मौके पर पहुंची जीआरपी ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया। इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पत्थरबाज वहां से भाग निकलने में सफल रहा। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है।
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