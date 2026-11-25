लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बड़ा विमान हादसा, CISF-रेस्क्यू टीमों ने संभाला मोर्चा; पहुंचीं जांच एजेंसियां
लखनऊ एयरपोर्ट पर 'साहस 2026' अभ्यास के तहत विमान हादसे में बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया गया। इसमें विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर आपातकालीन तैयारियों और आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया।
HighLights
विमान हादसे में त्वरित बचाव कार्य का अभ्यास किया गया।
चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर 'साहस 2026' ड्रिल हुई।
विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का मूल्यांकन किया गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। किसी विमान की लैंडिंग के समय होने वाले हादसे के समय त्वरित बचाव कार्य का अभ्यास कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से बुधवार को किया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास साहस 2026 के दौरान एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया गया।
अभ्यास का उद्देश्य एयरपोर्ट की आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना था। यह अभ्यास अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और नागर विमानन महानिदेशालय के निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया। अभ्यास के तहत विमान की लैंडिंग के असफल प्रयास के बाद दुर्घटना की एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सेवाओं, सीआइएसएफ, चिकित्सा दलों और अन्य संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित आपातकालीन प्रक्रियाओं के अनुसार त्वरित कार्रवाई की। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन व्यवस्था, संचार प्रणाली और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की प्रभावशीलता का आकलन किया गया।
250 कर्मियों और आधुनिक आपातकालीन संसाधनों की हुई थी तैनाती
लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों, कर्मचारियों और सभी हितधारकों की सुरक्षा एवं कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभ्यास के लिए सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक नोटिस टू एयरमैन (नोटम) जारी किया गया था। अभ्यास में लगभग 250 कर्मियों और आधुनिक आपातकालीन संसाधनों की तैनाती की गई थी।
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इस पूर्णस्तरीय अभ्यास में एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग टीम, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सरोजनी नगर अग्निशमन केंद्र, डायल 112 आपातकालीन सेवा और बख्शी का तालाबा वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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