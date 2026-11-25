जागरण संवाददाता, लखनऊ। किसी विमान की लैंडिंग के समय होने वाले हादसे के समय त्वरित बचाव कार्य का अभ्यास कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से बुधवार को किया। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास साहस 2026 के दौरान एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया गया।

अभ्यास का उद्देश्य एयरपोर्ट की आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना था। यह अभ्यास अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और नागर विमानन महानिदेशालय के निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया। अभ्यास के तहत विमान की लैंडिंग के असफल प्रयास के बाद दुर्घटना की एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सेवाओं, सीआइएसएफ, चिकित्सा दलों और अन्य संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित आपातकालीन प्रक्रियाओं के अनुसार त्वरित कार्रवाई की। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन व्यवस्था, संचार प्रणाली और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की प्रभावशीलता का आकलन किया गया।