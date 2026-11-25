

केड़ौरा गांव निवासी किसान अनूप ने बताया कि वह गेहूं की बोआई के लिए डीएपी और यूरिया खाद लेने समिति पहुंचे थे, लेकिन वहां खाद नहीं मिली। समिति पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि दो सप्ताह से खाद उपलब्ध नहीं है। दूसरी समितियों से खाद लेने की बात कही गई। इससे फसल की बुआई में देरी हो रही है। मजबूरी में निजी दुकानों से मनमाने दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। -किसान केड़ौरा गांव निवासी अनूप

अटारी गांव निवासी किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वह आलू की बोआई के लिए डीएपी खाद लेने समिति पहुंचे थे, लेकिन खाद नहीं मिली। उन्हें एनपीके खाद लेने की सलाह दी गई, जिसकी कीमत 1800 रुपये प्रति बोरी बताई गई। अधिक कीमत होने के कारण उन्होंने खाद नहीं खरीदी। किसानों को जल्द खाद आने का आश्वासन दिया जा रहा है। -किसान अटारी गांव निवासी ओमप्रकाश

समिति के सस्पेंड सचिव दीप चौधरी ने बताया कि हम लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था।उसी के बाद से हमें सस्पेंड कर दिया गया है विभाग द्वारा क ई बार बहाल करवाने के प्रयास से अधिकारियों से कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।इस लिए समिति पर न पहुंच पा रहे हैं। -सस्पेंड सचिव दीप चौधरी



सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता वैशाली सिंह ने बताया कि समिति के सचिव दीप चौधरी निलंबित चल रहे हैं। इसी कारण समिति पर डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। सचिव के बहाल होने के बाद खाद उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल किसान क्षेत्र की अन्य समितियों से खाद प्राप्त कर सकते हैं, जहां खाद उपलब्ध है। -सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता वैशाली सिंह