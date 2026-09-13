संतकबीरनगर में पुलिस मुठभेड़, गोवंश हत्या का आरोपित महबूब गोली लगने से घायल
संतकबीरनगर के धनघटा में पुलिस मुठभेड़ में गोवंश हत्या का आरोपित महबूब गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
धनघटा में पुलिस मुठभेड़ में आरोपित महबूब घायल हुआ।
गोवंश हत्या और बछड़ा चोरी का आरोपित था महबूब।
कुआनो नदी के बंधे पर हुई यह मुठभेड़ की घटना।
जागरण संवाददाता, धनघटा, संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के मईली गांव के पास कुआनो नदी के बंधे पर पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में गोवंश हत्या के आरोपित महबूब गोली लगने से घायल हो गया। उसके बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। उसे पुलिस ने निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-हैंसर बाजार में उपचार के लिए दाखिल कराया है।
आरोपित ने दो दिन पूर्व अपने ही गांव के एक व्यक्ति का बछड़ा चुरा लिया था। बाद में उसका वध कर दिया था। सूचना मिलने पर एएसपी सुशील कुमार सिंह,सीओ अभयनाथ मिश्र पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे। जांच के दौरान आरोपित के घर से एक प्लास्टिक बोरे में गोमांस मिला था। पुलिस ने तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थीं।