संतकबीरनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, बोले - 'अब पूरे यूपी में बिजली, माफिया जेल में'

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। रौंवा का हाल बा...नीमन बा कि नाई...जय श्रीराम...सबके प्रणाम। आपने कमल का बटन दबाया माफिया को अगले चौराहे पर मिला यमराज और हुए जेल के अंदर। पहले वन डिस्ट्रिक -वन माफिया था। अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कालेज। सपा के समय में टूटी सड़क प्रदेश की पहचान हुआ करती थीं। अब आप चाय पीते लखनऊ-दिल्ली ही नहीं कहीं भी जा सकते हैं।

यह बातें बुधवार को ने पौली ब्लाक के शिवबखरी गांव स्थित कार्यक्रम स्थल पर कहीं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने प्रदेश के 75 जिलों को फोरलेन से जोड़ते हुए गांव की सड़कों को बेहतर बनाया है। पहले की अपेक्षा बिजली आपूर्ति व्यवस्था काफी बेहतर हुई है।