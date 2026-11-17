जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कृषि विज्ञान केंद्र-बगही के कृषि वैज्ञानिक डॉ.देवेश कुमार ने कहा कि तीसरे चक्रवात 'अकवान' के चलते 24 घंटे में वर्षा,तापमान में गिरावट व ठंड का असर, सुबह व रात में घने कोहरे छाए रह सकते हैं।

हवा की गति व दिशा में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। यह तूफान लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आइएमडी)के अनुसार ‘अकवान’ दक्षिण व उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। इस चक्रवात की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। वहीं तेज झोंकों के साथ हवा की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।