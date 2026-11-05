वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बड़ा मौका: 12 नवंबर से शुरू होगा विशेष अभियान, अब नहीं चलेगी दोहरी एंट्री

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। विधानसभा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग का अपडेट साफ्टवेयर आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से किए गए दोहरे आवेदन को पकड़ लेगा। सात नवंबर को जनपद में 12 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए 1,847 बीएलओ लगाए गए हैं।

जिले में वर्तमान में 13,48,141 मतदाता हैं, जिनमें 7,40,204 पुरुष और 6,07,689 महिला मतदाता शामिल हैं। अभियान 28 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरण संशोधित करने और मृतक या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया होगी। बीएलओ आफलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। आनलाइन आवेदनों की जांच कर अग्रसारित करेंगे। गांव, वार्ड और मतदान केंद्र स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलेगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी को प्रकाशित होगी। किराएदार या प्रवासी मतदाता क्या करें ऐसे लोग जो दूसरी जगह से आकर अपने जनपद के किसी शहर या गांव में बसे हुए हैं और किराएदार हैं तो वह अपने मूल स्थान से यहां पर संबंधित विधानसभा में फॉर्म 8 अ भरकर अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।