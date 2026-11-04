पकड़ने गए तो खुद ही शिकार बन गए! संभल में जाल से छूटकर कुत्ते का तांडव, सभासद समेत 2 को काटा

संवाद सहयोगी, संभल। शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बुधवार को कुत्तों ने वार्ड 26 के सभासद और नगर पालिका की टीम पर हमला कर दिया। इसमें दोनों घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाया।

दरअसल, बुधवार को पालिका के वार्ड संख्या 26 लोधी सराय अंतर्गत ऊंट वाली गली ख्वास खां सराय में लोगों की शिकायत पर आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। नगर पालिका परिषद की टीम ने कुत्तों को पकड़ने के लिए उनपर जाल दिया था। इसी की मदद से कुत्तों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। बुधवार को अभियान के दौरान एक कुत्ता जाल से निकलकर भागने लगा।