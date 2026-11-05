MDM में फर्जीवाड़ा खत्म! अब रोज ऐप पर अपलोड होगी मिड-डे मील की थाली, दूध और फल की फोटो

संवाद सूत्र, रजपुरा (संभल)। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता सुधारने और वितरण में होने वाली मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब विद्यालयों में बनने वाले भोजन की थाली का फोटो प्रतिदिन प्रेरणा डिजिटल रजिस्टर एप पर अपलोड करना होगा।

सोमवार को बच्चों को दिए जाने वाले फल और बुधवार को वितरित होने वाले दूध की तस्वीर भी एप पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था से एमडीएम वितरण में फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तय होगी।

अब तक विद्यालयों में एमडीएम पंजिका में भोजन करने वाले बच्चों की संख्या दर्ज कर वितरण की जानकारी दी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था में केवल आंकड़े दर्ज करने से काम नहीं चलेगा। स्कूलों को भोजन की थाली और भोजन करते बच्चों की तस्वीरें भी डिजिटल रिकार्ड में दर्ज करनी होंगी। इससे अधिकारियों को स्कूलों में बनने वाले भोजन और बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।