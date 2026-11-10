संभल में राशिद अल्वी बोले- सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव, शीर्ष नेतृत्व करेगा सीटों का फैसला

जागरा संवाददाता, संभल। कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है, क्योंकि उसके विधायक और सांसद जनता के लिए काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान की बात को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा।

संभल में चंदौसी मार्ग पर कांग्रेस के जिला कार्यालय पर हुई प्रेसवार्ता में पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और उनके बयान बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने सपा नेता आजम खान पर ईडी की कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए इमरान खान से तुलना की।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन को लेकर कहा कि राम मंदिर किसी राजनीतिक पार्टी या मुख्यमंत्री की जागीर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने राम मंदिर से कथित तौर पर गायब 200 क्विंटल चांदी को लेकर सवाल किया कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।