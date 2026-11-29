संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के साफ्टवेयर और फर्मवेयर में हेरफेर कर बिजली की वास्तविक खपत कम करने के मामले का खुलासा होने के बाद जिले में बिजली विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि, जनपद में इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग ने सतर्कता और सक्रियता बढ़ा दी है।

अधीक्षण अभियंता हिमांशु वार्ष्णेय ने बताया कि लखनऊ में विजिलेंस टीम की जांच और लैब टेस्टिंग के बाद स्मार्ट मीटर के साफ्टवेयर व फर्मवेयर में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार, वहां पकड़े गए उपभोक्ता मीटर हैक कर वास्तविक खपत को बेहद कम दिखा रहे थे, जो पारंपरिक कटिया डालने या सीधे बाइपास करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नई चुनौती सामने आने के बाद विभाग और सतर्क हो गया है। मीटर हैकिंग या छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसई ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत मीटर के साफ्टवेयर या फिजिकल सिस्टम से किसी भी प्रकार की अनधिकृत छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। इसके तहत भारी जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा और बिजली कनेक्शन काटने का प्रावधान है।

जिले में संभल, बबराला और चंदौसी तीन डिवीजन हैं, जिनके 52 उपकेंद्रों से विभिन्न श्रेणियों के 3.65 लाख उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें शहरी व नगरीय क्षेत्रों में 1,05,811 उपभोक्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, जबकि बाकी उपभोक्ता सामान्य मीटर वाले हैं।