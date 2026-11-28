जागरण संवाददाता, संभल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को संभल जिले के बहजोई पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान के बेटे के वलीमे में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने संभल की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। संभल से नेताजी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते हैं और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी सांसद रहे हैं। यहां के लोग अमन-चैन के साथ रहना चाहते हैं।

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में किसान परेशान हैं और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि चीन से हमारे देश का सीमा विवाद चल रहा है और देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं।

संभल में बोलते अखिलेश यादव https://t.co/jDCt7DoJTl — anshul saxena (@rudrasaxena) November 28, 2026 सरकार को देश की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने के बजाय लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बांटने में जुटी है। आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकसभा क्षेत्रों का बंटवारा करना चाहती है। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का विरोध करेगी।