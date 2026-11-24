शिवकुमार कुशवाहा, बहजोई (संभल)। गंगा की ओर बढ़ते कदम, हाथों में बच्चों की उंगलियां थामे पिता, कंधों पर सामान लटकाए परिवार और मन में पुण्य स्नान की अभिलाषा...। सिसौना गंगा घाट पर पहुंचते ही कुछ ऐसा ही दृश्य श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। टी-प्वाइंट चौकी से मेले की ओर बढ़ते ही भव्य प्रवेश द्वार अपनी सजावट के साथ लोगों को उत्सव का अहसास कराता है।

द्वार पार करते ही श्रद्धा और उल्लास से भरी भीड़ के बीच हर उम्र और हर वर्ग के लोग दिखाई देते हैं। किसी बच्चे के लिए यह मेला पहली बार गंगा मैया के दर्शन का अवसर है तो किसी बुजुर्ग के लिए वर्षों पुरानी परंपरा को निभाने का एक और दिन।

पिता बच्चों को गंगा स्नान का महत्व समझाते नजर आते हैं तो युवा अपने परिवार के साथ बुजुर्गों का हाथ थामकर घाट की ओर बढ़ते हैं। यही दृश्य पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कारों और आस्था की विरासत को जीवंत कर रहा है।

घाट पर बैरिकेडिंग के बीच श्रद्धालु गंगा की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन स्नान को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है। कोई स्नान कर घर लौटने की तैयारी में है तो कोई परिवार के साथ मेले में रुककर पर्व की खुशियां साझा कर रहा है।