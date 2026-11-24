संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। गंगा की लहरें, भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जुबां पर हर-हर गंगे के जयकारे और पुण्य की डुबकी लगाने की लालसा। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को जनपद संभल के गंगा घाटों पर आस्था का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने हर किसी को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया।

सिसौना डांडा घाट पर जिला पंचायत की ओर से आयोजित गंगा मेले में मुख्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूरदराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रालियों, बसों और निजी वाहनों से मेले में पहुंच रहे हैं। मेले के प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग से पहले ही वाहनों को रोक दिया जा रहा है, जिसके बाद श्रद्धालु पैदल ही गंगा मैया की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में गूंजता भक्ति संगीत, धार्मिक उद्घोषणाएं और हर-हर गंगे के जयकारे पूरे वातावरण को अलौकिक बना रहे हैं।