आज कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी, संभल BSA अलका शर्मा का आदेश जारी

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने बताया कि पितृ विसर्जन के अवसर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को देय अवकाश के दृष्टिगत जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन समस्त परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों पर लागू होगा।

सोनम और आराध्या ने वीडियो बनाकर डीएम से लगाई पार्कों की दशा सुधारने की गुहार चंदौसी। नगर पालिका प्रशासन और आवास विकास परिषद की घोर उदासीनता के कारण शहर की आवास विकास प्रथम कालोनी के पार्क बदहाली के आंसू रो रहे हैं। पार्कों में पसरी गंदगी और खेल सुविधाओं के पूर्ण अभाव से आहत होकर अब कालोनी के नौनिहालों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। कालोनी की दो छोटी बच्ची सोनम और आराध्या ने पार्कों के सौंदर्यीकरण और बच्चों के लिए खेल सुविधाएं बहाल करने की मांग को लेकर एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया किया है, जो अब तेजी से प्रसारित हो रहा है।