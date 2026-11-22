संवाद सूत्र, संभल। आस्था और श्रद्धा का अनूठा नजारा रविवार को उस वक्त देखने के लिए मिला जब चार बेटियों के बाद बेटे की मन्नत पूरी होने पर महिला ने मां गंगा को दिए गए चार साल पुराने वचन को निभाया।

महिला करीब तीन किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते हुए गांव मीरमपुर से राजघाट गंगा घाट तक पहुंची। महिला पेट के बल लेटकर यात्रा कर रही थी जबकि परिवार की महिलाएं आगे झाड़ू लगा रही थीं। गांव मीरमपुर निवासी मदनपाल की पत्नी सोनम ने करीब चार साल पहले बेटे की कामना करते हुए मां गंगा से मन्नत मांगी थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया था कि यदि बेटे का जन्म हुआ तो वह अपने गांव से राजघाट गंगा घाट तक पेट के बल लेटकर दंडवत यात्रा करेगी और मां गंगा के दरबार में पहुंचकर लोगों को प्रसाद भी वितरित करेगी।