जागरण संवाददाता, संभल। विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू होगा।

डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अपात्र नाम हटवाने के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के पात्र होंगे। इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फॉर्म छह भरकर आवेदन कर सकेंगे। पुनरीक्षण के दौरान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे मतदेय स्थल इन दिनों सभी मतदेय स्थल सुबह 10 से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे और बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा।