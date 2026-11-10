संभल हिंसा: फरार शारिक साठा और आमिर के घर ढोल बजाकर मुनादी, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस

संवाद सहयोगी, संभल। हिंसा के मामले में फरार चल रहे शारिक उर्फ साठा और उसके सहयोगी व भतीजे आमिर गुफ्फा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने सोमवार को दोनों के घर पहुंचकर ढोल बजवाकर मुनादी कराई। न्यायालय से जारी उद्घोषणा आदेश पढ़कर सुनाए और घरों पर नोटिस चस्पा किए। माइक से एलान कर लोगों से दोनों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई। पुलिस ने कहा कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर और जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की हत्या के आरोपित शारिक उर्फ साठा निवासी पजाया दीपा सराय वांछित चल रहा है। उसके खिलाफ 26 नवंबर 2024 को कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 338/2024, 339/2024, 340/2024 और 306/2024 दर्ज हुए थे।