अजगर समझकर वन विभाग की टीम को बुलाया, कुएं से निकले पांच-पांच फीट के दो जहरीले रसल वाइपर
वन विभाग की टीम ने इटौंजा के महोना स्थित एक कुएं से दो रसल वाइपर सांपों को पकड़ा। ग्रामीणों ने ...और पढ़ें
HighLights
वन विभाग ने इटौंजा के कुएं से दो रसल वाइपर पकड़े।
ग्रामीणों ने अजगर समझकर वन विभाग को सूचना दी थी।
पकड़े गए सांपों को कठवारा जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया।
संवाद सूत्र, इटौंजा। नगर पंचायत महोना-अमानीगंज रोड के पास पुराने शिवाला के पीछे किसान नरेंद्र शर्मा के खेत में स्थित कुएं से मंगलवार को वन विभाग की टीम ने दो रसल वाइपर पकड़े। ग्रामीणों के अनुसार कुआं जमीन के बराबर है और उसकी बाउंड्री नहीं है।
करीब एक सप्ताह पहले उसमें दो सांप दिखाई दिए थे। लोगों को उनके अजगर होने की आशंका थी। मंगलवार को महोना निवासी उमेश कुमार वर्मा और ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद बीकेटी के वनरक्षक दरोगा मुबारक अली ने टीम भेजी।
पकड़े गए दोनों सांपों की लंबाई लगभग पांच फुट थी। पुलिस और वन विभाग की टीम के पहुंचने पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वनरक्षक मुबारक अली ने बताया कि दोनों रसल वाइपर को बीकेटी के कठवारा जंगल में छोड़ दिया गया।