अजगर समझकर वन विभाग की टीम को बुलाया, कुएं से निकले पांच-पांच फीट के दो जहरीले रसल वाइपर

संवाद सूत्र, इटौंजा। नगर पंचायत महोना-अमानीगंज रोड के पास पुराने शिवाला के पीछे किसान नरेंद्र शर्मा के खेत में स्थित कुएं से मंगलवार को वन विभाग की टीम ने दो रसल वाइपर पकड़े। ग्रामीणों के अनुसार कुआं जमीन के बराबर है और उसकी बाउंड्री नहीं है।

करीब एक सप्ताह पहले उसमें दो सांप दिखाई दिए थे। लोगों को उनके अजगर होने की आशंका थी। मंगलवार को महोना निवासी उमेश कुमार वर्मा और ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद बीकेटी के वनरक्षक दरोगा मुबारक अली ने टीम भेजी।