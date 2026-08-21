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संभल हिंसा का खौफनाक सच: दबदबा बनाने के लिए रची गई थी खूनी साजिश, विदेशी हथियारों से चली थीं गोलियां

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:30 PM (GMT+05:30)

संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा शारिक साठा ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए रची थी। इस खूनी साजिश में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत और 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

शारिक साठा

शारिक साठा

HighLights

  1. तीन गुर्गों पर एनएसए की कार्रवाई, 24 नवंबर 2024 को हुई थी हिंसा

जागरण संवाददाता, संभल। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। सर्वे का विरोध कर रही भीड़ और पुलिस के बीच टकराव के बाद हालात बिगड़ गए थे। पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाओं से शहर में तनाव फैल गया। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई, जबकि 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

इस हिंसा में 12 मुकदमे दर्ज किए गए किए गए थे। जिसमें सांसद जियाउर्रहमान बर्क व विधायक पुत्र सुहेल इकबाल सहित 37 को नामजद करते हुए 3,750 लोग अज्ञात थे।

पुलिस की जांच में विधायक पुत्र का नाम बाहर निकल गया था। हिंसा की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधान सभा में भी पेश हो चुकी है। शहर के दीपा सराय निवासी शारिक साठा ने ही अपना दबदबा कायम रखने के लिए संभल में हिंसा कराने की साजिश रची थी।

उसने गुर्गे मुल्ला अफरोज व गुलाम, वसीम आदि से सर्वे का विरोध कराते हुए गोलियां चलवाई थीं। इसके लिए गुर्गों को विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। फायरिंग में तत्कालीन अनुज चौधरी सहित 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही चार युवकों की मौत भी हुई थी।

साठा के दोनों गुर्गों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि साठा के कहने पर उन्होंने फायरिंग कर चारों को मौत के घाट उतारा था। हिंसा में पुलिस की ओर से चार हत्या के साथ 12 प्राथमिकी दर्ज की गई।

तीनों गुर्गों पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। इन मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। 500 पन्नों की 12वीं चार्जशीट शारिक साठा के खिलाफ दाखिल की गई है।

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