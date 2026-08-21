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दुबई में छिपा है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड! शारिक साठा पर लुकआउट नोटिस, अब कसेगा इंटरपोल का शिकंजा

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:10 PM (IST)

संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है, जो दुबई में छिपा बताया जा रहा है। पुलिस अब इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी में है ताकि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।

शारिक साठा

शारिक साठा

HighLights

  1. अब रेड कार्नर नोटिस के लिए समन्वय करेगी यूपी पुलिस, विदेश में होने पर गिरफ्तारी का रास्ता होगा साफ

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो गया है। दुबई में बताए जा रहे शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, शारिक साठा के खिलाफ न्यायालय की कार्रवाई के तहत उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों और उसकी विदेश में मौजूदगी को देखते हुए लुक आउट नोटिस जारी कराया गया है।

इससे देश के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश गया था और उसके दुबई में होने की जानकारी सामने आती रही है।

उसके परिवार के लोगों की विदेश आवाजाही और उससे जुड़े संपर्कों पर भी पुलिस की निगरानी रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से इंटरपोल से समन्वय कर रेड कार्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी है।

इसके बाद इंटरपोल के सदस्य देशों में उसकी तलाश के लिए सूचना साझा की जा सकेगी और जिस देश में उसकी मौजूदगी का पता चलेगा, वहां के कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कराकर भारत लाने का प्रयास किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, 24 नवंबर की हिंसा में शारिक साठा की भूमिका की जांच एसआइबी कर रही है। जांच में उसके साथियों और गिरोह के सदस्यों की भूमिका सामने आई है, जिनमें कई आरोपित जेल में बंद हैं।

शारिक साठा की गिरफ्तारी के बाद उससे हिंसा की साजिश, हथियारों की व्यवस्था, स्थानीय नेटवर्क और विदेश से गतिविधियां संचालित करने से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। अब लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद पुलिस की नजर इंटरपोल के स्तर पर होने वाली अगली कार्रवाई पर है।

शारिक साठा का आपराधिक इतिहास

साठा ने अपराध की दुनिया में कदम वर्ष 1991 में रखा था। उसने गुजरात से चीनी भरकर ला रहे एक ट्रक को गायब किया था। उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क देश-विदेश तक फैला दिया।

फिर वाहन चोर, नोटों की तस्करी, विदेशी असलहों की तस्करी के साथ-साथ अब संभल हिंसा में उसकी संलिप्तता मिली है। उसपर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में 64 मुकदमे पंजीकृत है।

इसके अलावा हथियारों की भी सप्लाई करता था। पहले नकली नौट सप्लाई के लिए उसका पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ से भी संपर्क रहा है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 जनवरी, 2026 को उसकी संभल की संपत्ति कुर्क की है।

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