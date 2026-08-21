संभल के 'सिंघम' IPS कृष्ण कुमार विश्नोई: हिंसा के दौर में लीडरशिप से लेकर भू-माफिया पर स्ट्राइक तक, ऐसा रहा 23 माह का कार्यकाल

जागरण संवाददाता, संभल। संभल में करीब 23 माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का स्थानांतरण बिजनौर होने से पुलिस महकमे में उनके कार्यकाल की चर्चा शुरू हो गई है। 10 सितंबर 2024 को संभल की कमान संभालने वाले कृष्ण कुमार विश्नोई ने सबसे कठिन दौर 24 नवंबर 2024 में देखा, जब जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई।

उपद्रवियों की फायरिंग में वह खुद घायल हुए, लेकिन मौके पर डटे रहकर पुलिस बल का नेतृत्व किया और स्थिति नियंत्रित कराई। हिंसा के बाद आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी व वीडियो फुटेज के आधार पर अभियान चलाया गया।

इस मामले में बाद में उन्होंने न्यायालय में गवाही भी दी। उनके नेतृत्व में संभल पुलिस ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बीमा नेटवर्क का पर्दाफाश किया, 12 राज्यों तक फैले गिरोह पर कार्रवाई की और मामले की जांच ईडी तक पहुंची।