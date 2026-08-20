संभल में जामा मस्जिद के पास बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शे के बने 35 मकान-दुकान चिह्नित, पैमाइश जारी

जागरण संवाददाता, संभल। शाही जामा मस्जिद के पास बिना स्वीकृत नक्शे के बने मकानों और दुकानों को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को विनियमित क्षेत्र के जेई सचिन कुमार ने टीम के साथ मुहल्ला कोट पूर्वी स्थित धार्मिक स्थल के पीछे बनी मार्केट में करीब ढाई घंटे तक पैमाइश की। इस दौरान करीब 35 निर्माण चिह्नित किए गए।

संबंधित भवन स्वामियों को शुक्रवार तक अपने निर्माण के स्वीकृत नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने मौके पर बने मकानों और दुकानों की निर्माण स्थिति का जायजा लेने के साथ उनके स्वीकृत मानचित्र और संबंधित अभिलेखों की जानकारी जुटाई।