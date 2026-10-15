संभल हिंसा मामला: 'धमाके, काला धुआँ और पथराव...', गवाह विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में बयाँ किया उस खौफनाक दिन का सच!

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। संभल हिंसा मामले में गुरुवार को अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमा अपराध संख्या 337/24 में प्रमुख गवाह और शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के वादी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की मुख्य परीक्षा दर्ज की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

न्यायालय के समक्ष गवाही देते हुए विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को अदालत के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद/हरिहर मंदिर परिसर का निरीक्षण करने गई थी। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी और मजहबी नारे गूंजने लगे। कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई और भीड़ की तरफ से पथराव शुरू हो गया, साथ ही मस्जिद में भी पत्थर फेंके गए।