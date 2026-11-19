जागरण संवाददाता, संभल। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए संभल पुलिस ने यातायात डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। जिले में 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे से 24 नवंबर की रात 12 बजे तक भारी वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। वहीं, हल्के वाहनों के लिए 21 नवंबर की शाम छह बजे से डायवर्जन लागू होगा।

इस दौरान ट्रक, कैंटर, रोडवेज बस, निजी बस और अन्य मालवाहक वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालने के लिए जिले में 14 स्थानों पर डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं। दरअसल, कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा। इस अवसर पर जिले में राजघाट, साधुमढ़ी, हरिबाबा धाम और सिसौना डांडा में गंगा किनारे मेले का आयोजन होगा। यहां आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूसरे जनपदों से भी लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त अमरोहा के तिगरी, बुलंदशहर के अनूपशहर और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा मेले का आयोजन होगा।

इन आयोजनों के चलते दूसरे जिलों में भी यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। इसी को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग दिशाओं से आने और जाने वाले वाहनों के लिए मार्ग निर्धारित किए हैं। मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन खिरनी कट से निकलेंगे भारी एवं व्यावसायिक वाहनों, रोडवेज बसों, निजी बसों और मालवाहक वाहनों को चंदौसी चौराहा, चौधरी सराय चौराहा होते हुए खिरनी कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर भेजा जाएगा। यहां से वाहन हापुड़ होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

वहीं, मुरादाबाद से चंदौसी होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को नया बाईपास एसएम कॉलेज चंदौसी से लहरावन कट होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़ की ओर निकाला जाएगा। अलीगढ़ और आगरा जाने के लिए नरौरा पुल का रास्ता भारी एवं व्यावसायिक वाहनों को बहजोई, धनारी, इस्लामनगर चौराहा, बबराला और नरौरा पुल के रास्ते भेजा जाएगा। बदायूं से चंदौसी होकर अलीगढ़ और आगरा जाने वाले वाहनों के लिए भी यही वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।

इस्लामनगर-बदायूं रोड से बहजोई होकर अलीगढ़ जाने वाले वाहनों को बहजोई के इस्लामनगर चौराहे से धनारी, बबराला और नरौरा पुल होते हुए निकाला जाएगा। दिल्ली से आने वाले वाहन खिरनी और लहरावन कट से उतरेंगे भारी एवं व्यावसायिक वाहन गंगा एक्सप्रेसवे से खिरनी कट पर उतरकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को लहरावन कट बहजोई पर उतारकर चंदौसी होते हुए भेजा जाएगा। दिल्ली से चंदौसी और बहजोई जाने वाले वाहनों को भी लहरावन कट से निकाला जाएगा।

बदायूं से चंदौसी होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को नया बाईपास एसएम कॉलेज चंदौसी से लहरावन कट होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर भेजा जाएगा। इस्लामनगर-बदायूं रोड से बहजोई होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को बहजोई से लहरावन कट के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे पर निकाला जाएगा।

नरौरा पुल की ओर से चंदौसी, संभल और मुरादाबाद जाने वाले भारी एवं व्यावसायिक वाहनों को नेह चौक गुन्नौर, नूरपुर तिराहा होते हुए सम्भल और धनारी-बहजोई के रास्ते गंतव्य तक भेजा जाएगा। वहीं, नरौरा पुल से बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को नेह चौक गुन्नौर से बदायूं होते हुए निकाला जाएगा।

इन चार मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित पुलिस ने चार प्रमुख मार्गों पर भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया है। इनमें चौधरी सराय चौराहा सम्भल से सैदनगली, हसनपुर और गजरौला मार्ग शामिल है। केसरपुर तिराहा से टी-प्वाइंट चौक अनूपशहर की ओर भी भारी वाहन नहीं जा सकेंगे।