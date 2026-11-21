संवाद सहयोगी, संभल। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शनिवार को जिले में दोपहर 12 बजे से भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया जाएगा, जबकि शाम छह बजे से हल्के वाहनों पर भी डायवर्जन लागू होगा। यह व्यवस्था 24 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।

इस दौरान मुरादाबाद, दिल्ली, बदायूं, अलीगढ़ और आगरा की ओर जाने वाले वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने 14 प्रमुख स्थानों पर डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य गंगा स्नान 24 नवंबर को होगा। जिले में राजघाट, साधुबनी, हरिबाबा धाम और सिसौना टांडा में गंगा किनारे मेले का आयोजन होगा। यहां संभल के अलावा आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा दूसरे जनपदों से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा अमरोहा के तिगरी, बुलंदशहर के अनूपशहर और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा मेले का आयोजन होगा।

इन आयोजनों के चलते संबंधित जनपदों में भी यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। इसी को देखते हुए संभल पुलिस ने भी रूट प्लान जारी किया है। मुरादाबाद से संभल होकर दिल्ली जाने वाले भारी वाहन चौधरी सराय चौराहा से खिरनी कट होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे और हापुड़ होकर जाएंगे। वहीं, मुरादाबाद से चंदौसी होकर दिल्ली जाने वाले वाहन सिम्स कालेज बाइपास से लहरावन कट होते हुए एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे।

बदायूं से चंदौसी होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए भी यही मार्ग निर्धारित किया गया है। मुरादाबाद और बदायूं से अलीगढ़ व आगरा जाने वाले भारी वाहनों को बहजोई, धनारी, इंद्रा चौक बबराला और नरौरा पुल के रास्ते निकाला जाएगा।