संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओवैसी को नसीहत, भाजपा को हराने के लिए लड़ें चुनाव

जागरण संवाददाता, संभल। असदुद्दीन ओवैसी की सियासी चुनौती के बीच संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भाजपा को निशाने पर रखकर विपक्षी वोटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया है।

उन्होंने ओवैसी को नसीहत दी कि यदि चुनाव लड़ना है तो भाजपा को हराने के लिए लड़ें। बर्क ने सवाल उठाया कि जिन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पहले से जीतते आ रहे हैं, वहां अलग से उम्मीदवार उतारने से विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है।

साेमवार को संभल स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में सांसद बर्क ने ओवैसी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला जनता करेगी।