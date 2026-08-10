संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क की बढ़ीं मुश्किलें: 'वंदे मातरम' पर दिए बयान को लेकर पुलिस में शिकायत, दर्ज हो सकती है FIR

संवाद सहयोगी, संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने कोतवालीमें तहरीर दी है। कहा है कि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन है और राष्ट्रहित व जनभावनाओं को आहत करने वाला दंडनीय अपराध है।

हयातनगर के गांव साकिन शोभापुर निवासी अधिवक्ता सत्यप्रकाश यादव ने सोमवार को कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बयान दिया था कि वे ''वंदे मातरम्'' नहीं गाते हैं क्योंकि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा था कि जन गण मन राष्ट्रगान है जिसका वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इसे गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता द्वारा इस बयान को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध अपमान करने का आरोप लगाया है।

बताया कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व में भी राष्ट्र और धर्म विशेष के प्रति लोगों को भड़काने वाले बयान दे चुके हैं। आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान भी सांसद ने अपने बयानों के माध्यम से लोगों को भड़काया, जिसके बाद दंगा हुआ।

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